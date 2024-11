Der Brand eines Einfamilienhauses in Grabs vom Dienstag hat ein Todesopfer gefordert. Eine 81-jährige Bewohnerin war zuerst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Dort starb sie am Mittwochabend.

Eine 81-jährige Bewohnerin wurde zuerst aus dem brennenden Haus evakuiert. Später starb sie im Spital. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Brand im Einfamilienhaus am Reiherweg war am Dienstagnachmittag um 16 Uhr ausgebrochen. Die 81-jährige Bewohnerin konnte von mehreren Personen aus dem Haus evakuiert werden. Danach wurde sie ins Spital gebracht. Dort sei sie am Mittwochabend gestorben, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Donnerstag mit.