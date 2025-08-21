Am Mittwochabend ist ein 2-jähriger Bub in einem Aufstellpool in Neckertal SG ertrunken. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb das Kleinkind noch vor Ort. Der genaue Unfallhergang wird von der Staatsanwaltschaft abgeklärt.

Das Kleinkind wurde bloss zwei Jahre alt.

Valentin Köpfli Redaktor News

Tragödie in Neckertal SG: Ein Bub (†2) ist am Mittwochabend in einem Aufstellpool ertrunken. Das Kleinkind geriet in einem unbeaufsichtigten Moment in das Schwimmbecken seiner Eltern. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb er noch vor Ort, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen standen ein Rettungsteam mit Notarzt, die Rega und ein Team der Psychologischen Ersten Hilfe im Einsatz. Der genaue Unfallhergang wird unter der Leitung der Staatsanwaltschaft St. Gallen abgeklärt.