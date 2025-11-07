Lastwagen brennt in Ebnat-Kappel SG komplett aus

Der Lastwagen brannte komplett aus.
Foto: Kantonspolizei St. Gallen
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ein 35-jähriger Mann fuhr mit seinem Lastwagen auf der Umfahrungsstrasse, als er einen Knall hörte. Er hielt den Lastwagen an und verliess das Fahrzeug, wie die Kantonspolizei schrieb. Kurze Zeit später brannte es im Innern der Fahrerkabine.
Als die Polizei eintraf, stand der Lastwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte diesen. «Am Lastwagen entstand Totalschaden und er musste abtransportiert werden», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.