Lastwagen brennt in Ebnat-Kappel SG komplett aus

Ein Lastwagen ist am Freitag auf der Umfahrungsstrasse in Ebnat-Kappel komplett ausgebrannt. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt gemäss Polizei rund 90'000 Franken. Die Löscharbeiten führten zu einem langen Rückstau im morgendlichen Pendlerverkehr.

Der Lastwagen brannte komplett aus. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Ein 35-jähriger Mann fuhr mit seinem Lastwagen auf der Umfahrungsstrasse, als er einen Knall hörte. Er hielt den Lastwagen an und verliess das Fahrzeug, wie die Kantonspolizei schrieb. Kurze Zeit später brannte es im Innern der Fahrerkabine.

Als die Polizei eintraf, stand der Lastwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte diesen. «Am Lastwagen entstand Totalschaden und er musste abtransportiert werden», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.