Hier geschah der Unfall. Foto: Stadtpolizei St. Gallen

Auf einen Blick Hund von Autofahrerin überfahren

Die Polizei sucht Zeugen

Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz in St. Gallen

Johannes Hillig Redaktor News

Der Unfall passierte am Samstagmittag, um 12 Uhr, als eine Frau mit ihrem Hund an der Breitfeldstrasse auf dem Parkplatz der Liegenschaft Nr. 7 unterwegs war. Das Tier wurde von dem Wagen einer 34-Jährigen erfasst und dabei tödlich verletzt, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung am Freitag schreibt. Es werden dringend Zeugen gesucht.

«Wer Angaben zur Position des Hundes, der Hundebesitzerin oder dem Fahrverhalten der Autofahrerin machen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei St. Gallen zu melden. Hinweise werden unter +41 71 224 60 00 entgegengenommen», heisst es in der Mitteilung der Polizei.