Darum gehts
- Brand in Kinderzimmer eines Einfamilienhauses. Feuerwehr löschte Feuer rasch
- Familie konnte unverletzt das Haus verlassen, Brandursache wird ermittelt
- Einsatz mit 20 Feuerwehrleuten, mehreren Polizeipatrouillen und Rettungsdienst
Ein Bewohner von Degersheim SG hat der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen am Dienstagabend eine Rauchentwicklung aus einem Kinderzimmer eines Einfamilienhauses gemeldet. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den entstandenen Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.
Keine Verletzten
Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren Tausend Franken. Die anwesende Familie konnte das Haus an der Sonnenrainstrasse unverletzt verlassen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei mit der Brandursachenermittlung beauftragt.
Im Einsatz standen die örtliche Feuerwehr mit rund 20 Angehörigen, mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen sowie der vorsorglich aufgebotene Rettungsdienst.