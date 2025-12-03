In St. Gallen brach ein Feuer im Kinderzimmer eines Einfamilienhauses aus. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, die Familie blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein Bewohner von Degersheim SG hat der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen am Dienstagabend eine Rauchentwicklung aus einem Kinderzimmer eines Einfamilienhauses gemeldet. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den entstandenen Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Keine Verletzten

Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren Tausend Franken. Die anwesende Familie konnte das Haus an der Sonnenrainstrasse unverletzt verlassen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei mit der Brandursachenermittlung beauftragt.

Im Einsatz standen die örtliche Feuerwehr mit rund 20 Angehörigen, mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen sowie der vorsorglich aufgebotene Rettungsdienst.