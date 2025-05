Tätlicher Angriff in Gossau SG Autofahrer fährt in Gossau SG Fussgänger an und verprügelt ihn

Ein Passant ist am frühen Sonntagmorgen in Gossau SG von einem Autofahrer angefahren und anschliessend verprügelt worden. Der Fussgänger musste sich in Spitalpflege begeben, vom Autofahrer fehlte am Sonntagvormittag jede Spur.