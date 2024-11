Mehrere Einbrüche im Kanton St. Gallen am Wochenende

Im Kanton St. Gallen gab es am Wochenende mehrere Einbrüche. (Symbolbild) Foto: MARTIN RUETSCHI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine unbekannte Täterschaft brach zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gewaltsam in eine Wohnung an der Chäsiwis in Oberbüren ein, wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die Räumlichkeiten seien durchsucht und Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe gestohlen worden. Es sei dabei auch Sachschaden entstanden.

Einen Einbruch gab es auch in Wattwil in eine Bäckerei an der Poststrasse. Auch hier habe sich die Täterschaft mit Körpergewalt Zutritt zum Gebäude verschafft und es entstand Sachschaden. Es wurde aus einer Kasse Bargeld im Wert von mehreren hundert Franken entwendet.

Am frühen Samstagabend brachen Einbrecher zudem in Au in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstrasse ein. Dabei stahl die unbekannte Täterschaft Schmuck in noch unbekannter Höhe.