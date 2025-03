In Mörschwil SG ist in der Nacht auf Donnerstag ein Geldautomat aufgesprengt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Bargeld. Der Sachschaden liegt bei weit über hunderttausend Franken.

Geldautomat in Mörschwil SG aufgesprengt

Durch die Detonation des Explosivstoffs wurde neben dem Geldautomaten auch der Innenraum der Bank beschädigt. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Täter hätten kurz nach 3.40 Uhr mit einem unbekannten Explosivstoff den fest verbauten Geldautomaten am Gebäude der Raiffeisenbank aufgesprengt, teilte die St. Galler Kantonspolizei mit.

Durch die Detonation wurde der Innenraum der Bank stark beschädigt. Diverse Kleinteile des Automaten flogen ins Freie. Danach flüchteten die Täter zu Fuss in Richtung Fahrnstrasse. Dort stiegen sie in ein weisses Auto und flohen in unbekannte Richtung.

Wegen des Brandherds beim Geldautomaten sowie wegen des Rauchs war ein Einsatz der Feuerwehr notwendig. Eine gross angelegte Fahndung durch die St. Galler und die Thurgauer Kantonspolizei blieb bisher erfolglos.

Wegen ihrer Zuständigkeit für Sprengstoffdelikte werden die Ermittlungen durch die Kantonspolizei St. Gallen sowie die Bundespolizei fedpol unter der Leitung der Bundesanwaltschaft geführt.