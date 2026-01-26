Darum gehts
- Messerangriff an der Rosenstrasse in St. Gallen am 25. Januar 2026
- 20-jähriger Mann schwer verletzt, per Helikopter ins Spital geflogen
- Notrufzentrale erhielt mehrere Meldungen nach 22.30 Uhr
Kurz nach 22.30 Uhr erhielt die Notrufzentrale mehrere Meldungen über eine Auseinandersetzung an der Rosenstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung schrieb.
Polizeipatrouillen trafen auf einen 20-jährigen Mann mit schweren Verletzungen, welche mutmasslich mit einem Messer zugefügt worden seien. Er wurde zuerst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschliessend mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen.
Hintergründe unklar
Gemäss bisherigen Erkenntnissen war es zwischen den beiden Männern zu einem Streit gekommen. Dabei hielt der 31-Jährige sein Auto hinter jenem des 20-Jährigen an, begab sich zu dessen Fahrzeug und verletzte ihn.
In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander stehen und was die Hintergründe der Tat sind, ist gemäss dem Communiqué derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen.