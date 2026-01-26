Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Sonntag in Flums SG ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein 31-jähriger mit einem Messer zustach. Sie nahm ihn fest. Der schwerverletzte Mann wurde in ein Spital geflogen.

Mann wird bei einem Streit in Flums SG schwer verletzt

Messerangriff an der Rosenstrasse in St. Gallen am 25. Januar 2026

20-jähriger Mann schwer verletzt, per Helikopter ins Spital geflogen

Kurz nach 22.30 Uhr erhielt die Notrufzentrale mehrere Meldungen über eine Auseinandersetzung an der Rosenstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Polizeipatrouillen trafen auf einen 20-jährigen Mann mit schweren Verletzungen, welche mutmasslich mit einem Messer zugefügt worden seien. Er wurde zuerst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschliessend mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen.

Hintergründe unklar

Gemäss bisherigen Erkenntnissen war es zwischen den beiden Männern zu einem Streit gekommen. Dabei hielt der 31-Jährige sein Auto hinter jenem des 20-Jährigen an, begab sich zu dessen Fahrzeug und verletzte ihn.

In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander stehen und was die Hintergründe der Tat sind, ist gemäss dem Communiqué derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen.