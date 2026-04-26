Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen drei Personen wurden alle drei verletzt und verhaftet. Alle drei stehen gemäss Vermutungen in einer familiären Beziehung zueinander.

Angela Rosser Journalistin News

Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in St. Margrethen eskalierte in der Nacht von Freitag auf Samstag derart, dass drei Personen festgenommen werden mussten.

Die Kantonspolizei St. Gallen wurde kurz nach Mitternacht alarmiert und traf vor Ort auf eine 46-jährige Schweizerin und ihren 20-jährigen Verwandten, heisst es in der Medienmitteilung. Weiter schreibt die Polizei, dass beide Verletzungen aufwiesen. Gemäss ihren Angaben war es zuvor zu einer Auseinandersetzung gekommen. Eine dritte Person, die ebenfalls in den Streit involviert war, sei geflüchtet.

Wenig später entdeckte die Polizei in Widnau einen 51-jährigen Italiener mit schweren Verletzungen. Er wurde ins Spital gebracht. Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen ergaben, dass es der Mann war, der in die vorangehende Auseinandersetzung involviert gewesen war.

Er und die 46-jährige Frau sollen in einer Beziehung stehen. Nach der medizinischen Versorgung wurde auch der 51-Jährige festgenommen. Die Polizei vermutet, dass bei dem Vorfall Waffen im Spiel waren.

Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen untersucht.