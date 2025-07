Streit eskaliert Litauer (57) nach Schiesserei in Diepoldsau SG verletzt

In Diepoldsau ist am Mittwochmorgen ein Streit zwischen zwei Männern in eine Schiesserei ausgeartet. Ein 57-jähriger Litauer musste verletzt ins Spital gebracht werden. Beide Kontrahenten wurde festgenommen.

Publiziert: 11:07 Uhr