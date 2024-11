Der Autobahnanschluss Rorschach SG kommt ins Kantonsparlament

Bund und Kanton planen für die Region Rorschach einen Anschluss an die Autobahn A1 sowie eine Verkehrsentlastung der Zentren Rorschach und Goldach. (Symbolbild) Foto: MARTIAL TREZZINI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Für die neue Kantonsstrasse rechnet der Kanton mit Gesamtkosten von 206,7 Millionen Franken, schrieb die St. Galler Staatskanzlei am Montag in einer Mitteilung. Weiter falle eine Kostenbeteiligung von 69,5 Millionen Franken für den Autobahnanschluss im Bereich Witen zwischen Goldach und Rorschach an.

Der Autobahnanschluss schliesse am Ortsende von Goldach an die Sulzstrasse an. Die Weiterführung erfolge über die neue «Kantonsstrasse zum See» durch das Industriegebiet Blumenfeld bis zur St. Galler- und weiter bis zur Thurgauerstrasse am See. Dadurch sollen die Zentren von Rorschach und Goldach vom Verkehr entlastet werden.

Im Januar 2023 bewilligte der Bundesrat das Projekt für den Bau des Autobahnanschlusses Witen. Die Lärmbelastung soll gemäss damaliger Mitteilung mit dem Bau eines Tunnels und einer tiefliegenden Trassierung sowie einem lärmmindernden Belag begrenzt werden. Das Projekt wird nur in Kombination mit dem kantonalen Vorhaben «Kantonsstrasse zum See» umgesetzt.