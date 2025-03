Strandverkäufer-Truppe bemalt Gesichter schwarz für Kostümwettbewerb in Mosnang SG – Blick-Leserin schockiert «Absolute rassistische Sauerei»

Am vergangenen Wochenende gewann eine als Strandverkäufer verkleidete Gruppe in Mosnang SG den Kostümwettbewerb an der Fasnacht. Ihre Gesichter schminkten sich die jungen Männer schwarz. Eine Leserreporterin und ihre Freunde sehen die Entscheidung kritisch.