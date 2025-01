Am Sonntagmorgen ist in der St. Galler Strafanstalt Saxerriet ein 50-jähriger Gefangener tot aufgefunden worden. Die endgültige Todesursache ist derzeit unbekannt und wird abgeklärt.

Die Strafanstalt Saxerriet. Foto: KEYSTONE

Der 50-jährige Italiener befand sich seit 2023 aufgrund verschiedener Delikte in Salez SG im Strafvollzug. Er kehrte am Samstagabend nach einer Vollzugsöffnung (Ausgang) in die Strafanstalt zurück. Am Sonntagmorgen wurde der Mann durch einen Mitarbeitenden in seiner Zelle leblos vorgefunden. Der Mitarbeitende ergriff umgehend lebensrettende Massnahmen.

Der aufgebotene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Gefangenen feststellen. Das Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital St. Gallen ist durch die Staatsanwaltschaft mit der Ermittlung der Todesursache beauftragt worden. Gemäss ersten Untersuchungen kann eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden. Das toxikologische Gutachten zur Ermittlung der endgültigen Todesursache ist ausstehend.