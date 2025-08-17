Polizei meldet kleinere Zwischenfälle am St. Gallerfest

Das St. Gallerfest 2025 ist laut der Polizei ohne grössere Zwischenfälle mehrheitlich friedlich verlaufen. Dennoch musste sie bei kleineren Ereignissen intervenieren. Insgesamt zog die Stadtpolizei eine positive Bilanz.

Das St. Gallerfest verlief gemäss der Polizei mehrheitlich friedlich. (Symbolbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sowohl am Freitag wie auch am Samstag musste insbesondere nach Mitternacht mehrfach wegen kleinerer Auseinandersetzungen oder alkoholisierten Personen interveniert werden, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Dabei sei eine Person in Gewahrsam genommen und zwei weitere Personen wegen einer Hinderung einer Amtshandlung angezeigt worden.

Eine weitere Person sei mit gestohlener Ware angehalten und der Kantonspolizei für weitere Ermittlungen übergeben worden.

Laut Communiqué liegen die Zahlen der Interventionen im Bereich der Vorjahre. Gestützt auf Zahlen des Veranstalters haben über beide Tage rund 123'000 Menschen am Stadtfest teilgenommen.