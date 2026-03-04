Gerichte verzeichnen Höchststand an neuen Fällen

Das St. Galler Kantonsgericht hat im vergangenen Jahr erneut einen Anstieg an neuen Fällen verzeichnet. Die Pendenzenlast nahm zu. Die sieben Kreisgerichte im Kanton haben ebenfalls so viel neue Fälle zu bearbeiten wie noch nie.

Beim Kantonsgericht inklusive Handelsgericht und Anklagekammer gingen 2025 insgesamt 2362 neue Fälle ein. Das sind so viele wie noch nie in den letzten zehn Jahren, heisst es in einer Mitteilung der St. Galler Gerichte vom Mittwoch. Die Pendenzenlast am Kantonsgericht habe ebenfalls zugenommen, auch wenn so viele Fälle abgearbeitet worden seien wie nie zuvor.

Die sieben Kreisgerichte verzeichneten mit 15'274 neuen Fällen ebenfalls einen Höchststand, heisst es im Communiqué weiter. Wegen der hohen Geschäftslast sei auch bei diesen Gerichten die Zahl der pendenten Verfahren gestiegen, obwohl ebenfalls mehr Fälle abgearbeitet wurden.

Um trotz der hohen Geschäftslast «angemessene Verfahrensdauern sicherzustellen» nehmen die Gerichte wo nötig Priorisierungen vor. Die Personalressourcen würden so flexibel wie möglich eingesetzt, schrieben die Gerichte weiter.

Um die gestiegene Arbeitslast bewältigen zu können, setzen die Gerichte zudem vermehrt auf die Digitalisierung. Schweizweit soll der Rechtsverkehr und die Aktenführung im Zivil-, Straf- und Verwaltungsverfahren künftig elektronisch erfolgen. Ergänzend haben die St. Galler Gerichte ein Projekt zur Abklärung der Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz initiiert. Dabei sollen auch ethische Themen berücksichtigt werden.

Die hohe Arbeitslast bei den St. Galler Gerichten beschäftigte in der Vergangenheit auch die Politik. Der Kantonsrat hatte in der Wintersession 2024 sowohl für das Kantonsgericht als auch für die Kreisgerichte zusätzliche Ressourcen bewilligt.