Kritik aus Bad Ragaz an Schliessung von Polizeiposten

Der FDP-Kantonsrat Jens Jäger kritisiert die mögliche Schliessung des Polizeipostens in Bad Ragaz. Er betont die Bedeutung der Sicherheit für internationale Gäste und fordert von der Regierung Klarheit über die Entscheidungsgrundlagen.

Prominenter Besuch in Bad Ragaz, hier beim Treffen der Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Länder am 4. September. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Als eine der Massnahmen aus dem Entlastungspaket will die St. Galler Regierung vier Polizeiposten schliessen. Es geht um Bad Ragaz, Flawil, Oberriet und Walenstadt. Kritik am Sparvorschlag kommt nun vom Gemeindepräsidenten von Bad Ragaz und FDP-Kantonsrat.

Bad Ragaz sei traditionell eine angesehene und von hochkarätigen Persönlichkeiten besuchte Tourismusgemeinde mit internationaler Ausstrahlung – massgeblich geprägt durch die Angebote des Grand Resorts, heisst es im Vorstoss von FDP-Kantonsrat Jens Jäger.

Die Internationalität zeige sich an zahlreichen Anlässen. Angesehene Politiker, Staatsoberhäupter, Unternehmer, Sportler und internationale Persönlichkeiten besuchten den Ort und die Region. Sie schätzten «Ruhe, Ordnung und Sicherheit».

Gerade die Präsenz und die Sichtbarkeit des Polizeipostens präge das subjektive Sicherheitsempfinden dieser Gäste. Bei einem Vorfall sei es von zentraler Bedeutung, dass die Einwohnerinnen und Einwohner und insbesondere die Gäste «einen raschen und direkten Kontakt zu den Polizeibehörden» hätten und Interventionen schnell erfolgen könnten.

Jäger will von der Regierung unter anderem wissen, ob beim Entscheid für die Schliessung des Polizeipostens «die touristischen Rahmenbedingungen und die internationale Ausrichtung» in die Erwägungen eingeflossen seien. Weiter fragt er nach, ob die Erfahrungen und das Wissen des Postenchefs der Polizeistation einbezogen worden seien.