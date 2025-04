Am Donnerstag hat sich in St. Gallen ein Selbstunfall ereignet. Ein Mann verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einer Hausfassade. Die Polizei stufte ihn als fahrunfähig ein.

1/4 Es entstand grosser Sachschaden. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

In St. Gallen fuhr ein Mann (76) am Donnerstagmittag mit seinem Auto auf der Kolumbanstrasse in Richtung Heiligkreuzstrasse. Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 74 touchierte er aus unbekannten Gründen die dortige Mittelinsel. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Fassade einer Liegenschaft an der Heiligkreuzstrasse.

Der Mann zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde von der Rettung St.Gallen ins Spital gebracht. Der Verunfallte wurde als fahrunfähig eingestuft und es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Es entstand grosser Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.