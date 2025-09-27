1/5
Der 19-Jährige verlor die Kontrolle über diesen Porsche.
Foto: Stadtpolizei St. Gallen
Darum gehts
- 19-Jähriger verliert Kontrolle über Auto und kollidiert mit Baum
- Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, Auto musste abgeschleppt werden
- Unfall ereignete sich am Freitagabend um 22.45 Uhr auf nasser Strasse
Johannes HilligRedaktor News
Am Freitagabend um 22.45 Uhr verlor ein Lenker (19) auf der nassen Zürcher Strasse die Kontrolle über seinen Porsche und geriet auf die begrünte Fahrspurtrennung, wo er mit einem Baum kollidierte.
Der 19-Jährige sowie ein Beifahrer blieben laut der Stadtpolizei St. Gallen unverletzt. Am Porsche entstand mittlerer Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Abgeklärt wird noch, inwieweit Schaden an der begrünten Fahrspurtrennung entstanden ist.