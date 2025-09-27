Ein 19-Jähriger verlor auf der nassen Zürcher Strasse die Kontrolle über einen Porsche und kollidierte mit einem Baum.

19-Jähriger kracht mit Porsche gegen einen Baum

19-Jähriger kracht mit Porsche gegen einen Baum

1/5 Der 19-Jährige verlor die Kontrolle über diesen Porsche. Foto: Stadtpolizei St. Gallen

Darum gehts 19-Jähriger verliert Kontrolle über Auto und kollidiert mit Baum

Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, Auto musste abgeschleppt werden

Unfall ereignete sich am Freitagabend um 22.45 Uhr auf nasser Strasse Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Am Freitagabend um 22.45 Uhr verlor ein Lenker (19) auf der nassen Zürcher Strasse die Kontrolle über seinen Porsche und geriet auf die begrünte Fahrspurtrennung, wo er mit einem Baum kollidierte.

Der 19-Jährige sowie ein Beifahrer blieben laut der Stadtpolizei St. Gallen unverletzt. Am Porsche entstand mittlerer Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Abgeklärt wird noch, inwieweit Schaden an der begrünten Fahrspurtrennung entstanden ist.