Selbstunfall in Lichtensteig SG
Kehrmaschine kippt zur Seite – Frau verletzt

Eine Frau erlitt leichte Verletzungen bei einem Selbstunfall mit einer Kehrmaschine auf der Thurstrasse. Das Fahrzeug kippte in einer Kurve um, was zu erheblichem Sachschaden führte.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Die Fahrerin einer Kehrmaschine verlor in einer Kurve die Kontrolle.
Foto: KAPO SG

  • 26-jährige Frau bei Selbstunfall mit Kehrmaschine leicht verletzt
  • Kehrmaschine kippte in Rechtskurve auf die linke Seite
  • Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken entstanden
Johannes HilligRedaktor News

Am Mittwoch, kurz vor 16:15 Uhr, kam es auf der Thurstrasse zu einem Selbstunfall mit einer Kehrmaschine. Die Fahrerin (26) verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit der Kehrmaschine in die linke Leitplanke.

In der Folge kippte die Kehrmaschine auf die linke Seite und kam so zum Stillstand. Durch den Unfall wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Fahrzeug und an der Strasseninfrastruktur entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken.

