Ein schwerer Selbstunfall auf der Espenstrasse in Au endete am 25. Dezember 2025 mit fünf Verletzten. Ein 22-jähriger Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle. Die Feuerwehr musste mehrere Insassen aus dem Fahrzeug befreien.

Johannes Hillig Redaktor News

Kurz vor 3 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Auto und vier weiteren Personen, einer 17-Jährigen, zwei 19-Jährigen und einem 21-Jährigen, auf der Espenstrasse von Au Richtung Diepoldsau. In einer Rechtskurve kurz nach der Hochgutstrasse verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, welches dadurch links ins Wiesland geriet und danach frontal in eine Lärmschutzwand prallte. Durch den Unfall wurden alle fünf Personen verletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich der 21-Jährige und eine 19-Jährige ausserhalb des Autos. Sie hatten dieses selbständig verlassen können. Auf der Rückbank des Autos befanden sich eine 17-Jährige und eine weitere 19-Jährige. Sie konnten das Auto wegen der Beschädigung jedoch nicht selbständig verlassen und mussten von der aufgebotenen Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der 22-jährige Fahrer befand sich ebenfalls noch im Auto. Er wurde mit schweren Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen. Die restlichen Personen wurden mit unbestimmten Verletzungen vom Rettungsdienst in die umliegenden Spitäler gebracht.

Im Einsatz stand die Kantonspolizei St. Gallen mit mehreren Patrouillen, die Feuerwehr mit 30 Angehörigen für die Verkehrsregelung und Bergung, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und zwei Notärzten, die Rega mit Notarzt sowie der Unterhaltsdienst. Der betroffene Strassenabschnitt musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.