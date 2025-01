St. Galler KLV kritisiert Reduktion der Unterrichtslektionen

Im Kanton St. Gallen wird die Zahl der Wochenlektionen auf das kommende Schuljahr hin reduziert. Je nach Klasse trifft es unterschiedliche Fächer. (Archivbild) Foto: PETER KLAUNZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Für den KLV ist die Anpassung «eine Hauruck-Übung». Dem Entscheid sei keine ordentliche Vernehmlassung bei den Akteurinnen und Akteuren der Bildungspolitik vorangegangen.

Bereits heute bewegten sich die Lektionenzahlen der Primarschule im Bereich von Natur, Mensch und Gesellschaft und Französisch unterhalb der Vorgaben des Deutschschweizer Lehrplans 21, schreibt der kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband in seiner Mitteilung vom Mittwochabend.

Mit den beschlossenen weiteren Kürzungen werde die Situation verschärft. In der Oberstufe werde eine Lektion bei den individuellen Schwerpunkten gestrichen. Dies könne zu Lasten des musisch-gestalterischen Fachbereichs gehen.

Eine Kürzung in der Stundentafel erfordere «eine Abspeckung der Lehrplaninhalte», so der KLV. Mit weniger Unterrichtsstunden in den betroffenen Fächern könnten nicht mehr dieselben Kompetenzen erreicht werden.

In einem gemeinsamen Communiqué hatten am Mittwoch auch der Verband St. Galler Gemeindepräsidien sowie der Verband St. Galler Volksschulträger Stellung genommen und die Reduktion der Lektionentafel begrüsst. Bildungsrat und Regierung seien dabei weitgehend einem Vorschlag gefolgt, den die beiden Verbände eingebracht hätten.