Ein Zug prallte am Donnerstag in ein Auto am Bahnübergang Grenzstrasse in St.Gallen. Der 62-jährige Fahrer und zwei Mitfahrer konnten sich rechtzeitig retten. Es entstand Sachschaden, der Bahnbetrieb war zeitweise eingeschränkt.

Auto steckte zwischen Bahnschranken fest, Insassen verliessen rechtzeitig das Fahrzeug

Kurz vor 12:50 Uhr am Donnerstag befuhr ein Autofahrer (62) mit seinem Audi den Bahnübergang an der Grenzstrasse in Richtung Rheinstrasse. Gemäss bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Bahnschranken während der Durchfahrt des Autofahrers gesenkt und ihn folglich im Bereich des Bahntrassees, nahe der Barriere, blockiert.

In der Folge verliessen der Autofahrer und zwei Mitfahrer das Auto und begaben sich ausserhalb des Gefahrenbereichs. Der anschliessend von St.Gallen einfahrende Zug streifte das Auto trotz unmittelbar ausgelöster Schnellbremsung. Niemand wurde verletzt. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

Polizei rät, Bahnschranke zu durchfahren

Im Einsatz standen eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen und mehrere Sachverständige der SBB. Der Bahnbetrieb war während der Zeit der Unfallaufnahme eingeschränkt. Die Kantonspolizei St. Gallen klärt den genauen Sachverhalt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen ab.

Die Kantonspolizei St. Gallen rät Autofahrenden in solchen Fällen, die Bahnschranke zu durchfahren. Diese verfügt über eine Sollbruchstelle und es kann so ein schwerwiegender Unfall mit der Zugskomposition verhindert werden.