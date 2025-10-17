Bei einer Frontalkollision auf der Umfahrung Bazenheid wurden zwei Autofahrerinnen verletzt, eine davon lebensbedrohlich. Ein Lastwagen war ebenfalls in den Unfall verwickelt. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.

Umfahrung komplett gesperrt, Schwerverkehr musste Region grossräumig umfahren

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, dem 17. Oktober 2025, auf der Umfahrung Bazenheid, wie die Kantonspolizei St. Gallen berichtet. Kurz vor 11.30 Uhr kam es zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos, wobei auch ein Lastwagen involviert war.

Laut dem Bericht der Kantonspolizei St. Gallen fuhr eine Autofahrerin (20) beim Anschluss Bräägg auf die Umfahrungsstrasse H16 in Richtung Lütisburg. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer Frau (79) kam. Ein nachfolgender Lastwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Auto der älteren Dame.

Frau schwebt in Lebensgefahr

Die Folgen des Unfalls waren gravierend. Die 79-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste vor Ort reanimiert werden. Sie wurde anschliessend per Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Die jüngere Fahrerin wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht, während die Lastwagenfahrerin unverletzt blieb.

Die Unfallstelle befindet sich in einem Bereich der H16, der nicht durch Poller in der Mittellinie gesichert ist. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun von der Kantonspolizei St.Gallen unter Leitung der Staatsanwaltschaft untersucht.

Verkehr beeinträchtigt

Der Unfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Umfahrung Bazenheid musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet, wobei der Schwerverkehr aufgrund einer Gewichtsbeschränkung die Region grossräumig umfahren musste.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Beide Autos erlitten einen Totalschaden, während am Lastwagen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken entstand.