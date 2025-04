Gleitschirmpilot beim Hüsliberg SG abgestürzt

Der Unfallhergang ist noch unklar und wird untersucht. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Valentin Köpfli Redaktor News

Ein Mann (40) startete seinen Gleitschirmflug am Startplatz an der Bogmenstrasse beim Hüsliberg SG. Unmittelbar nach dem Start verlor er an Höhe und stürzte ab. Der Mann prallte in der Folge auf steinigen Untergrund und rollte anschliessend in einen Stacheldraht.

Dabei wurde er unbestimmt verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Der Unfallhergang ist noch unklar und wird untersucht.