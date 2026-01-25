In Rorschach SG hat die Kantonspolizei drei Männer festgenommen, die mit einer perfiden Betrugsmasche an Bankautomaten aktiv waren. Sie stahlen Bankkarten, merkten sich PINs und hoben Bargeld ab. Die Beute wurde in ihrem Fahrzeug entdeckt.

Sie lauerten an Bankautomaten in der Region Bodensee-Rheintal auf ihre Opfer, die gerade Einzahlungen oder Bezüge tätigten. Mehrere Männer werden verdächtigt, andere Personen im Rahmen einer fiesen Betrugsmasche hereingelegt zu haben.

Und die funktioniert so: Die Männer sprachen ihre Opfer an und wiesen darauf hin, dass etwas mit der Transaktion nicht stimme und die Karte nochmals eingeführt werden müsse. Während die Opfer dieser Aufforderung nachkamen, merkten sich die Täter die PIN-Codes, liessen die Bankkarten verschwinden und behaupteten, die Geldautomaten hätten die Karten einbehalten. Anschliessend bezogen die mutmasslichen Täter mit den Bankkarten Geld an verschiedenen Automaten von den Konten der Geschädigten.

Nur: Die Opfer merkten sich das Fahrzeug der mutmasslichen Täter. Dieses konnte gegen 17 Uhr in Rorschach SG angehalten werden. Drei Männer, alle französischer Staatsangehörigkeit und im Alter von 37, 38 und 48 Jahren, wurden festgenommen. Im Fahrzeug konnten Bargeld und gestohlene Bankkarten sichergestellt werden, welche im Dachhimmel versteckt waren.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen aufgenommen. Die Männer dürften für mehrere Delikte im Kanton St. Gallen verantwortlich sein. Das zuständige Migrationsamt prüft zudem allfällige ausländerrechtliche Massnahmen.