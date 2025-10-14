DE
FR
Abonnieren

Raser
Polizei beschlagnahmt in Niederuzwil SG Autos von zwei Rasern

Die Kantonspolizei St. Gallen hat in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A1 bei Niederuzwil SG zwei Raser angehalten. Sie fuhren mutmasslich mehr als 200 km/h, wie es in einer Mitteilung hiess. Die Polizei beschlagnahmte beide Fahrzeuge.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Teilen
Anhören
Die Kantonspolizei St. Gallen zog in der Nacht auf Sonntag zwei Raser aus dem Verkehr. (Symbolbild)
Foto: GIAN EHRENZELLER

Darum gehts

  • Zwei junge Schweizer lieferten sich ein Rennen auf der Autobahn
  • Polizei kontrollierte sie auf der Raststätte und nahm Führerscheine ab
  • Freiheitsstrafe von 1 bis 4 Jahren und 2 Jahre Führerscheinentzug
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die beiden Schweizer im Alter von 18 und 19 Jahren seien auf der Autobahn nebeneinander gefahren, bremsten ab und beschleunigten wieder. Sie wurden schliesslich auf der Raststätte Thurau Nord von der Polizei kontrolliert und mussten ihre Führerausweise abgeben. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Bei krassen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz sei mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem bis zu höchstens vier Jahren zu rechnen, hielt die Polizei in ihrer Mitteilung fest. Hinzu komme ein Führerausweisentzug von mindestens zwei Jahren.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen