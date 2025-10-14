Die Kantonspolizei St. Gallen hat in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A1 bei Niederuzwil SG zwei Raser angehalten. Sie fuhren mutmasslich mehr als 200 km/h, wie es in einer Mitteilung hiess. Die Polizei beschlagnahmte beide Fahrzeuge.

Die Kantonspolizei St. Gallen zog in der Nacht auf Sonntag zwei Raser aus dem Verkehr. (Symbolbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Darum gehts Zwei junge Schweizer lieferten sich ein Rennen auf der Autobahn

Polizei kontrollierte sie auf der Raststätte und nahm Führerscheine ab

Freiheitsstrafe von 1 bis 4 Jahren und 2 Jahre Führerscheinentzug

Die beiden Schweizer im Alter von 18 und 19 Jahren seien auf der Autobahn nebeneinander gefahren, bremsten ab und beschleunigten wieder. Sie wurden schliesslich auf der Raststätte Thurau Nord von der Polizei kontrolliert und mussten ihre Führerausweise abgeben. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Bei krassen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz sei mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem bis zu höchstens vier Jahren zu rechnen, hielt die Polizei in ihrer Mitteilung fest. Hinzu komme ein Führerausweisentzug von mindestens zwei Jahren.