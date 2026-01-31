Am Freitagmorgen wurde in einem Appartement an der Rorschacher Strasse eine tote 26-jährige Schweizerin gefunden. Die Polizei nahm einen anwesenden 28-jährigen Eritreer fest. Die Todesumstände sind unklar, Ermittlungen laufen.

Darum gehts Am Freitag wurde in St.Gallen eine tote Frau gefunden

28-jähriger Eritreer im Appartement festgenommen

Notruf ging um 6.30 Uhr am 30. Januar 2026 ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Am Freitagmorgen haben Einsatzkräfte nach einem Notruf an den Rettungsdienst in einem Appartement an der Rorschacher Strasse eine tote Frau aufgefunden. Die Umstände, die zum Tod der Frau geführt haben, sind noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen aufgenommen. Ein im Appartement anwesender Mann wurde festgenommen.

Laut Blick-Recherchen handelt es sich um das Visionapartements-Haus an der Rorschacher Strasse 135.

Die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen erhielt um 6.30 Uhr einen Notruf an den Rettungsdienst, wonach Hilfe in einem Appartement benötigt werde. Der aufgebotene Rettungsdienst musste den Tod einer 26-jährigen im Kanton St. Gallen gemeldeten Schweizerin feststellen.

Eritreer vorläufig festgenommen

Die Umstände, die zum Tod der Frau geführt haben, sind unklar und Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Die Kantonspolizei St. Gallen hat einen 28-jährigen im Kanton St. Gallen wohnhaften Eritreer festgenommen, der zum Zeitpunkt des Auffindens der Verstorbenen im Appartement anwesend gewesen war.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen aufgenommen. Ebenfalls im Einsatz standen der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal, mehrere Patrouillen der Stadtpolizei St.Gallen und das Institut für Rechtsmedizin.