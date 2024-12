Prozess wegen fahrlässiger Tötung Provozierte Opfer Ruedi L. (†57), bis Adnan T. (43) zuschlug?

Es passierte im August 2021. Nach einem Streit am Bahnhof Flawil SG starb Ruedi L. (†57) im Spital. Der Mann, der ihn getötet haben soll, Adnan T. (43), steht jetzt ebenda vor Gericht. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Was geschah genau in dieser Nacht?