Beim Abbiegen übersehen LKW-Fahrer nach Tod von Bub (†6) in Sargans SG verurteilt

Ein 57-jähriger Mann ist am Mittwoch am Kreisgericht in Mels SG wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden. Der Lastwagenchauffeur hatte 2023 in Sargans beim Abbiegen ein sechsjähriges Kind übersehen und dieses mit seinem Lastwagen überrollt. Der Bub starb.