Betrunkener 18-Jähriger mit geklautem Auto erwischt

Ein 18-jähriger Algerier wurde in St. Gallen mit einem gestohlenen Auto und ohne Führerausweis gestoppt. Der alkoholisierte Mann hatte das Fahrzeug in Berneck entwendet. Die Polizei stellte bei ihm 0,32 mg/l Atemalkohol fest.

In St. Gallen erwischte die Polizei einen 18-Jährigen mit einem gestohlenen Auto. Ein Test ergab, dass er alkoholisiert war. (Symbolbild) Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die St. Galler Stadtpolizei hat in der Nacht auf Samstag einen alkoholisierten 18-Jährigen ohne Führerausweis mit einem entwendeten Auto erwischt. Zuvor hatte eine Frau aus Berneck gemeldet, dass ihr Fahrzeug gestohlen wurde, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Bei einer Fahndung hielt eine Patrouille der Stadtpolizei den 18-jährigen Algerier mit negativem Asylentscheid an. Er hatte den Schlüssel im unverschlossenen Auto vorgefunden und ist damit losgefahren. Eine Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von 0,32 mg/l.