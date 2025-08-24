Betrunkener 18-Jähriger mit geklautem Auto erwischt

In St. Gallen erwischte die Polizei einen 18-Jährigen mit einem gestohlenen Auto. Ein Test ergab, dass er alkoholisiert war. (Symbolbild)
Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die St. Galler Stadtpolizei hat in der Nacht auf Samstag einen alkoholisierten 18-Jährigen ohne Führerausweis mit einem entwendeten Auto erwischt. Zuvor hatte eine Frau aus Berneck gemeldet, dass ihr Fahrzeug gestohlen wurde, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.
Bei einer Fahndung hielt eine Patrouille der Stadtpolizei den 18-jährigen Algerier mit negativem Asylentscheid an. Er hatte den Schlüssel im unverschlossenen Auto vorgefunden und ist damit losgefahren. Eine Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von 0,32 mg/l.