Bub (†4) stirbt nach Verkehrsunfall in St. Gallen

Der Unfallort an der Stahlstrasse in St. Gallen.
Foto: Stadtpolizei St. Gallen
Darum gehts
- Tödlicher Verkehrsunfall in St. Gallen: Vierjähriger Bub von Auto erfasst
- Deutscher Autofahrer kollidierte mit österreichischem Kind an der Stahlstrasse
- Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr, Kind starb zwei Stunden später
Gabriel KnupferRedaktor Wirtschaft
Kurz vor 19 Uhr ereignete sich an der St. Galler Stahlstrasse ein tödlicher Verkehrsunfall. Laut der Polizeimitteilung fuhr ein Deutscher (44) mit seinem Auto auf der Stahlstrasse Richtung Zürcher Strasse. Im Bereich der Feldbachstrasse kam es zwischen dem Auto und einem Buben (†4) zur Kollision. Das Kind mit österreichischer Staatsangehörigkeit blieb schwer verletzt liegen.
Die ausgerückten Polizisten leisteten Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Bei andauernder Reanimation wurde der Bub ins Kinderspital gebracht. Rund zwei Stunden nach dem Unfall starb er an seinen Verletzungen. Die Stadtpolizei St. Gallen sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten.