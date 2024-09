Polizei hat Bild von ihm Täter soll sich nach Raub in Gossau SG stellen

Am Samstagmittag, 27. Juli, hat ein Mann ein Geschäft an der St. Gallerstrasse in Gossau ausgeraubt. Die Polizei verfügt über Bilder des Täters. Sie will sie nun veröffentlichen, sollte sich der Mann nicht innerhalb einer Woche stellen.