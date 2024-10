44 Pinkel-Bussen von 60 Franken ausgestellt

Patrouillen der Stadtpolizei suchten unter anderem nach verloren gegangenen Kindern. (Symbolbild) Foto: Stadtpolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Vergleich zum Vorjahr habe man weniger oft intervenieren müssen, teilte die Stadtpolizei am Sonntag mit. Man sei zu elf tätlichen Auseinandersetzungen gerufen worden. Sechsmal schritt die Polizei wegen aggressiver Personen ein.

Bei den Vorfällen gab es laut Communiqué jedoch keine schweren Verletzungen. Diverse Male leistete die Polizei betrunkenen Personen Hilfe. 44 Personen erhielten wegen öffentlichen Pinkelns eine Busse von 60 Franken.

Mehrere Male suchten Polizistinnen und Polizisten auf dem Messegelände nach Vermissten, meist nach Kindern. Alle konnten den Angaben zufolge nach kurzer Zeit gefunden und Angehörigen oder Begleitpersonen übergeben werden.

Eine Verschlechterung gab es bei den Parkbussen. Wurden im Jahr 2023 bis am Morgen des letzten Messetags 336 Bussen wegen Falschparkens ausgestellt, waren es dieses Jahr bis am Sonntagmorgen 402 Bussen. Die diesjährige Olma begann am 10. Oktober und endet am Sonntagabend.