Am Sonntagabend hat die Stadtpolizei St. Gallen an der Lukasstrasse eine Autofahrerin mit 114 km/h gemessen. Erlaubt sind auf diesem Streckenabschnitt 50 km/h. Die 27‑Jährige war ohne Führerausweis und in fahrunfähigem Zustand unterwegs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei stoppt Raserin ohne Führerausweis in St. Gallen am Sonntagabend

27-jährige Schweizerin fuhr 114 km/h statt der erlaubten 50 km/h

Atemalkoholtest ergab 0.28 mg/l – Anzeige bei Staatsanwaltschaft

Janine Enderli Redaktorin News

Am Sonntagabend führte die Stadtpolizei St. Gallen an der Lukasstrasse eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch.

Gegen 20 Uhr fiel den Einsatzkräften ein Fahrzeug auf, dessen Motor hochgedreht wurde und dessen Räder durchdrehten. Das Auto wurde in Richtung Neudorf gelenkt. Mit einem Handlasermessgerät wurde eine Geschwindigkeit von 114 km/h gemessen. Erlaubt sind auf diesem Streckenabschnitt 50 km/h. Die Patrouille nahm die Nachfahrt auf und konnte das Auto im Verzweigungsbereich der Rorschacher Strasse anhalten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Autofahrerin ohne gültigen Führerausweis unterwegs war. Zudem wurde sie als fahrunfähig eingestuft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.28 mg/l. Die 27‑jährige Schweizerin wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.