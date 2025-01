Am Freitagabend hat sich ein Mann mit einer Axt am Bahnhof Sargans auffällig verhalten und mutmasslich Passanten bedroht. Er wurde daraufhin in einem Zug festgenommen.

Cédric Hengy Redaktor News

Kurz vor 18 Uhr meldeten diverse Personen der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen, dass am Bahnhof Sargans ein verbaler Disput stattgefunden habe, wobei ein Mann eine Axt auf sich trage und sich nun auffällig verhalte, sowie mutmasslich Personen bedrohe.

Umgehend rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen aus. Der Mann, ein 42-jähriger Schweizer, konnte in der Folge in einem stehenden Zug am Bahnhof Sargans festgenommen werden. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt nun unter Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Umstände und ob allfällig Passanten bedroht wurden.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen. Personen, die das Verhalten des Mannes beobachtet haben oder gar von ihm bedroht wurden, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Mels, unter der Nummer 058 229 78 00, zu melden.