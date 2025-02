Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Dienstagabend in Wangs einen 33-jährigen Mann in einem Restaurant angehalten. Er versteckte sich in der Toilette, nachdem er mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet war.

Mann flüchtet in Wangs SG vor der Polizei in Restaurant-Toilette

Die Autobahn A3 bei Mels. Hier flüchtete ein 33-jähriger Autofahrer vor der Polizei. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit sei der Mann auf der Autobahn A3 zwischen Zürich und Chur an einem Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei St. Gallen vorbeigefahren, schrieb diese am Mittwoch in einer Mitteilung. Anschliessend habe er weitere Fahrzeuge rechts über den Pannenstreifen überholt.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit sei es der Polizei nicht gelungen, das Auto auf der Autobahn zu stoppen. Diese habe der Mann schliesslich in Mels verlassen und sein Fahrzeug, an welchem keine Kontrollschilder angebracht waren, bei einer Autogarage abgestellt. Anschliessend begab er sich in ein Restaurant und schloss sich in der Toilette ein, wo ihn die Polizei schliesslich aufspüren konnte.

Der Mann sei als fahrunfähig eingestuft worden. Eine Blut- und Urinprobe wurde angeordnet. Seinen Führerausweis musste er auf der Stelle abgeben. Er wird nach den polizeilichen Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.