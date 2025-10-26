Asylunterkunft in St. Margrethen SG unbewohnbar

In der Asylunterkunft am Ruderbach in St. Margrethen SG ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Sie ist nicht mehr bewohnbar und die Bewohnenden werden in einer Ersatzunterkunft untergebracht, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

Eine Asylunterkunft in St. Margrethen SG ist nach einem Brand am Samstag nicht mehr bewohnbar. Foto: Handout Kantonspolizei St. Galle

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sämtliche Bewohnende konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, wie die Polizei schreibt. Der Brand sei im Aufenthaltsraum ausgebrochen und kurz nach 13 Uhr der Einsatzzentrale gemeldet worden. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, es entstand aber ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken, wie es weiter heisst.

Laut der Polizei ist die Brandursache noch unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei sei mit den Ermittlungen beauftragt worden.