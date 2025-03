Der bekannte Polizeisprecher Hanspeter Krüsi beendet dieses Jahr seine Karriere. Foto: zVg

Sandro Zulian Reporter News

In Rapperswil SG steht Hanspeter Krüsi vor einer Horde Elefanten. Es ist Februar 2012. Zu diesem Zeitpunkt ist er als Mediensprecher bei der Kantonspolizei St. Gallen ziemlich neu. «Knies Kinderzoo wollte sie wägen lassen, hatte dafür aber keine Waagen. Wir schon», sagt Krüsi und lacht. Er macht ein Medienereignis daraus.

Seine Polizeischule bei der Kantonspolizei Zürich begann 1983 im Alter von 20 Jahren. «Ich war der Jüngste in meiner Klasse.» Nachdem er das Handwerk erlernt hatte, arbeitete er hauptsächlich bei der Autobahnpolizei in Urdorf ZH. «Die Polizei war mein Bubentraum.» Nun geht eine lange Karriere zu Ende. Im Oktober geht Krüsi in Frühpension. Mit Blick schaut er zurück auf skurrile Momente. Etwa, als sein eigener Name als Täteridentität kursierte. Oder als ein Bewohner einem Einbrecher half, sich selbst zu beklauen. Viele Episoden waren für Krüsi aber auch sehr belastend.