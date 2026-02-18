Nordklang-Festival startet am Samstag in St. Gallen

Der Norden besucht den Osten: In der Stadt St. Gallen findet am 21. Februar das inzwischen bereits traditionelle Nordklang-Festival statt. Seit 2007 treten jedes Jahr Musikerinnen und Musiker aus Skandinavien in verschiedenen Konzertlokalen der Stadt auf.

Das kleine Festival (nordklang.ch) hat sich auf Formationen spezialisiert, die vor allem in ihrer Heimat bekannt sind. Die Musikerinnen und Musiker erhalten keine hohen Gagen, übernommen werden vor allem Reisespesen, Essen und Unterkunft. Wer in St. Gallen auftritt, bekommt dafür die Chance, sich ein neues Publikum zu erobern.

In der Kellerbühne, in der Grabenhalle, im Palace, im Hofkeller oder im Theater Trouvaille am Pic-o-Pello-Platz treten am 21. Februar zehn Bands aus Dänemark, Norwegen, Färöer, Finnland und Schweden auf. Dabei ist etwa die Gitarristin und Sängerin Elle Maija, die von der samischen Musikszene geprägt ist.

Die Multiinstrumentalistin Lea Kampmann vermittle in ihrem neuen Album Wissen über die Färöische Kultur, heisst es im Programm. Der Stockholmer Linus Hasselberg alias «Stuzzi» tritt mit seinem Mix aus Disco, Cumbia, House, Funk und Rave im Palace auf.