St. Gallen verzeichnet Passagierrekord im öffentlichen Verkehr

Im Kanton St. Gallen haben im vergangenen Jahr so viele Fahrgäste wie noch nie den öffentlichen Verkehr benutzt. Sie legten mehr als 660 Millionen Kilometer mit Bahn oder Bus zurück, schrieb die Staatskanzlei am Mittwoch in einer Mitteilung.

Im Kanton St. Gallen benutzten noch nie so viele Passagiere wie 2023 den öffentlichen Verkehr. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Anzahl an Passagieren sei 2023 in den drei am besten frequentierten Bahnhöfen St. Gallen, Rapperswil und Wil gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent gestiegen. Die selbe Entwicklung sei im ganzen Kanton zu beobachten, hiess es in der Mitteilung weiter. «Über 86 Millionen Fahrgäste nutzten 2023 die Angebote des Regionalverkehrs.»

Die Anzahl an gefahrenen Kilometern pro Person stieg 2023 im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent. Rund zwei Drittel der insgesamt 662 Millionen Kilometern wurden mit Bahnen, ein Drittel mit Bussen zurückgelegt. Der Eigenfinanzierungsgrad liegt laut Kanton bei 56 Prozent.

Bis in zehn Jahren soll der öffentliche Verkehr im Kanton St. Gallen «fossilfrei» unterwegs sein, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Ablösung der Dieselbusse erfolge Schritt für Schritt und in enger Koordination zwischen Transportunternehmen und Kanton. Die neuen Elektrobusse seien wegweisend bezüglich CO2-Emissionen, Energieeffizienz und Lärm.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember wird auch das Angebot weiter ausgebaut. Die Schnellzüge verkehren neu im Halbstundentakt durch das St. Galler Rheintal. Einen Ausbau würden auch lokale Busse erfahren. Ausserdem werde das Nachtnetz bei Bahn und Bus neu konzipiert und erweitert.