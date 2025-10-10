Die 93-jährige Lina Weiss wird seit Donnerstagabend in Wittenbach vermisst. Die demenzkranke Seniorin wurde zuletzt im Altersheim Kappelhof gesehen und ist mit einem Rollator unterwegs.

93-jährige Lina Weiss aus Wittenbach wird seit Donnerstagabend vermisst

Zuletzt im Altersheim Kappelhof gesehen, leidet an Demenz

Johannes Hillig Redaktor News

Lina Weiss (93) wird seit Donnerstagabend vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 17 Uhr im Altersheim Kappelhof in Wittenbach gesehen. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Die Seniorin ist 170 Zentimeter gross, hat eine schlanke Statur und graue Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie kurze Hosen, ein orange-blaues Oberteil, eine graue Daunenjacke und Lederschuhe. Lina Weiss ist mit einem Rollator unterwegs. Sie leidet zudem an Demenz.

Personen, welche Angaben zur Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St. Gallen, 058 229 49 49, zu melden.