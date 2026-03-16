Am Sonntag ist es in an der St.Gallerstrasse in Wittenbach zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem 13-jährigen Jungen gekommen, welcher den Fussgängerstreifen überqueren wollte. Er wurde dabei unbestimmt verletzt und von der Rettung ins Spital transportiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 36-Jähriger kollidiert in Wittenbach mit 13-jährigem Jungen auf Fussgängerstreifen

Junge wurde beim Unfall verletzt und ins Spital gebracht

Unfall ereignete sich um 18:45 Uhr auf der St. Gallerstrasse War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 18:45 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto auf der St. Gallerstrasse Richtung Erlenackerstrasse. Gemäss bisherigen Erkenntnissen hielt der Autofahrer Höhe der Bushaltestelle «Kronbühl Bruggbach» hinter einem stillstehenden Linienbus und dem dortigen Fussgängerstreifen.

Als sich der Linienbus wieder in Bewegung setzte, fuhr auch der 36-Jährige wieder an. Zur gleichen Zeit überquerte ein 13-jähriger Junge den Fussgängerstreifen von rechts. Dabei kam es zur Kollision zwischen ihm und dem Auto. Durch den Unfall zog sich der 13-Jährige unbestimmte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.