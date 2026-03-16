Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 36-Jähriger kollidiert in Wittenbach mit 13-jährigem Jungen auf Fussgängerstreifen
- Junge wurde beim Unfall verletzt und ins Spital gebracht
- Unfall ereignete sich um 18:45 Uhr auf der St. Gallerstrasse
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Janine EnderliRedaktorin News
Kurz vor 18:45 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto auf der St. Gallerstrasse Richtung Erlenackerstrasse. Gemäss bisherigen Erkenntnissen hielt der Autofahrer Höhe der Bushaltestelle «Kronbühl Bruggbach» hinter einem stillstehenden Linienbus und dem dortigen Fussgängerstreifen.
Als sich der Linienbus wieder in Bewegung setzte, fuhr auch der 36-Jährige wieder an. Zur gleichen Zeit überquerte ein 13-jähriger Junge den Fussgängerstreifen von rechts. Dabei kam es zur Kollision zwischen ihm und dem Auto. Durch den Unfall zog sich der 13-Jährige unbestimmte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.