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Mit der Rettung ins Spital
Autofahrer (36) erfasst Bub (13) auf Fussgängerstreifen

Am Sonntag ist es in an der St.Gallerstrasse in Wittenbach zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem 13-jährigen Jungen gekommen, welcher den Fussgängerstreifen überqueren wollte. Er wurde dabei unbestimmt verletzt und von der Rettung ins Spital transportiert.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Aktualisiert: vor 18 Minuten
Hier passierte der Unfall.
Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 36-Jähriger kollidiert in Wittenbach mit 13-jährigem Jungen auf Fussgängerstreifen
  • Junge wurde beim Unfall verletzt und ins Spital gebracht
  • Unfall ereignete sich um 18:45 Uhr auf der St. Gallerstrasse
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Janine EnderliRedaktorin News

Kurz vor 18:45 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto auf der St. Gallerstrasse Richtung Erlenackerstrasse. Gemäss bisherigen Erkenntnissen hielt der Autofahrer Höhe der Bushaltestelle «Kronbühl Bruggbach» hinter einem stillstehenden Linienbus und dem dortigen Fussgängerstreifen. 

Als sich der Linienbus wieder in Bewegung setzte, fuhr auch der 36-Jährige wieder an. Zur gleichen Zeit überquerte ein 13-jähriger Junge den Fussgängerstreifen von rechts. Dabei kam es zur Kollision zwischen ihm und dem Auto. Durch den Unfall zog sich der 13-Jährige unbestimmte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.

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