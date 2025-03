1/7 Lizzys Mutter Anna Gertruda Derks, genannt Trudy, Sun oder Sunny, in jungen Jahren, circa 1970. Foto: zVg

Auf einen Blick Niederländerin entdeckt, dass ihr biologischer Vater aus der Schweiz stammt

Mutter nahm Geheimnis mit ins Grab, Tochter sucht nun öffentlich

54-jährige Lizzy Horst wendet sich an Schweizer Bevölkerung für Hilfe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Sandro Zulian Reporter News

Lizzy Horsts (54) Leben verlief bis vor ein paar Jahren in geregelten Bahnen. Die Frau aus den Niederlanden lebt in Winterswijk im Osten des Landes und arbeitet bei einer Versicherung. Mit der Schweiz hatte sie nicht viel am Hut. Bis zu jenem Tag, der alles änderte. Der Tag, als ihre Mutter kurz vor ihrem Tod eine Lebensbeichte ablegte. «Meine Mutter gestand ein, dass mein verstorbener Vater gar nicht mein richtiger Vater ist», sagt die Niederländerin zu Blick. Seither versucht sie alles, um ihren biologischen Papa ausfindig zu machen. Und so auch ihre eigene Identität ein Stück zu rekonstruieren. «Ich will einfach nur endlich die Wahrheit wissen», sagt sie.

Sie erinnert sich an den Moment, als sie die Wahrheit erfuhr. «Ich dachte nur: Was für eine komische Familie ich doch habe», sagt Horst im Gespräch mit Blick und muss unweigerlich ein bisschen lachen. Sie machte nach der Hiobsbotschaft der Mutter einen DNA-Test. Und der bestätigte die Befürchtung, Lizzy ist ein Kuckuckskind. «Ich war voller Adrenalin und spürte alle verschiedenen Emotionen gleichzeitig: Wut, Trauer, Unverständnis.»

Wer kennt Johann, den Pferdenarr?

Viele Anhaltspunkte hat sie zu ihrem Erzeuger leider nicht: «Ich weiss, dass meine Mutter 1970 in der Schweiz war. Sie war erst im Fürstentum Liechtenstein gemeldet, wie Blick verifizieren konnte. Dann wahrscheinlich im Kanton St. Gallen. Sie hat in einem Hotel oder in einer Pension gearbeitet.» Die Mutter habe auch verschiedene Orte in der Schweiz besucht, darunter Lenk, Pontresina, Arosa, Gstaad und St. Moritz. Sie nannte sich gerne Trudy, Truus oder auch Sun. Lizzys biologischen Vater soll die Mutter bei einem Tanzabend kennengelernt haben, während sie in einem Hotel oder einer Pension gearbeitet hat.

Auch zu ihrem Erzeuger ist nicht viel bekannt: Er soll aus einer wohlhabenden Familie stammen, die wahrscheinlich einen Pferdehof besessen hat, so hat es ihr die Mutter erzählt. «Joens oder Joefs soll man ihn genannt haben, hat die Mutter nach der Liebesnacht noch in Erinnerung. Vielleicht war sein richtiger Name Johann», spekuliert Horst.

Immer und immer wieder versuchte sie, mit ihrer Mutter zu sprechen, mehr Details zu erfahren, doch diese blockte komplett ab. «Sie hat alles immer weggelacht und teilte mir nichts mit.» Anstatt zu erklären, soll die Mutter gesagt haben: «Ich kann mich nicht erinnern.» Mutter Anna Gertruda Derks (†78) starb 2024. «Sie nahm das Geheimnis mit ins Grab», sagt Horst.

Lizzy Horst blieb im Dunkeln – und verzweifelt fast ob dem schwarzen Loch in der eigenen Biografie. Auch wenn ihr biologischer Vater bereits tot sein sollte: Die Niederländerin will ihre Schweizer Verwandten finden.

«Bitte helft mir, meinen Vater zu finden»

Sie gibt nicht auf, machte sich selbst auf Spurensuche. Sie wandte sich an das Staatsarchiv des Kantons St. Gallen und liess sich eine Liste von St. Galler Hotels von 1970 geben. Sie kontaktierte auch die Schweizer Botschaft in den Niederlanden und die niederländische Botschaft in der Schweiz. Ausserdem verbreitete sie die Geschichte in Schweizer Facebook-Gruppen. Ihre Bemühungen trugen bislang aber keine Früchte.

Doch sie will nicht aufgeben und wendet sich an die Öffentlichkeit. Ein Artikel erscheint in der grössten niederländischen Zeitung «De Telegraaf». Die 54-jährige Halbschweizerin wendet sich via Blick an die Bevölkerung der Schweiz: «Bitte helft mir, meinen Vater zu finden. Ich hätte so gerne Antworten!»

Kennen Sie Anna Gertruda «Trudy» Derks oder kommt Ihnen die Geschichte bekannt vor? Melden Sie sich auf redaktion@blick.ch