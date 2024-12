Mehrere hunderttausend Franken Schaden in Niederhelfenschwil SG Feuer von Autobrand greift auf Haus über

Beim Brand eines Einfamilienhauses sind am Sonntagnachmittag in Niederhelfenschwil mehrere hunderttausend Franken Schaden entstanden. Das Feuer brach von einem in der Garage der Liegenschaft parkierten Auto aus.