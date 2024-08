Am Samstagabend klaut ein Mann in St. Gallen ein Range-Rover-Cabrio. Während der Flucht kollidiert er mit einem Baum. Die Polizei muss ihn reanimieren.

Mann baut in St. Gallen Unfall mit geklautem Range-Rover-Cabrio

1/4 Am Samstagabend kracht es in St. Gallen.

Am Samstagabend, kurz nach 19.15 Uhr, entwendete ein Mann (45) gemäss eigenen Aussagen das Auto einer Kollegin und fuhr damit Runden durch das Quartier. Dabei kollidierte der 45-Jährige mit einem Baum.

Beim Selbstunfall verletzte er sich leicht an seiner Hand, weswegen die Ambulanz aufgeboten wurde. Es entstand grosser Sachschaden am Unfallauto, einem Baum, einer Hausfassade und einem parkierten Auto. Der 45-Jährige, der nicht im Besitz eines Führerausweises ist, wurde als fahrunfähig eingestuft, und es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Das schreibt die St. Galler Stadtpolizei in einer Pressemitteilung.

Während des Gesprächs mit den Polizisten auf der Unfallstelle kollabierte der 45-Jährige, sodass er reanimiert werden musste. Nach kurzer Reanimation war der Mann wieder ansprechbar und die Weiterbetreuung erfolgte durch die eingetroffene Rettung und den Notarzt.