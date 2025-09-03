Am 7. September wird eine totale Mondfinsternis den Himmel in ein spektakuläres Rot tauchen. Blick verlost 5x2 Tickets für ein exklusives Erlebnis auf dem Säntis.

Am 7. September ist es endlich wieder so weit! Am Abend zeigt sich in der Schweiz eine totale Mondfinsternis.

Der Himmel wird zur Bühne: Am 7. September verwandelt sich der Mond in ein glühendes Rot. Eine totale Mondfinsternis steht bevor – ein magisches Schauspiel, das man nicht alle Tage sieht.

Verfolgen kann man den Blutmond am Sonntag von der ganzen Schweiz aus – doch nirgendwo wird das Schauspiel eindrücklicher sein als hoch oben auf dem Säntis auf 2502 Metern. Dort beginnt der Mondaufgang bereits um etwa 19.37 Uhr, deutlich früher als im Flachland – der ideale Zeitpunkt also, um das kosmische Himmelsspektakel in voller Länge zu geniessen.

Gewinne jetzt das Säntis-Paket

Und jetzt wird es noch besser: Mit Blick kannst du den Blutmond vom Säntis aus beobachten! Wir verlosen 5x2 Tickets für den bereits fast ausverkauften Event. Im Paket enthalten sind jeweils zwei Tickets für die Berg- und Talfahrt sowie das Fachreferat von Meteorologe Felix Blumer.

Das Programm:

Bis 15.30 Uhr: Bergfahrt auf den Säntis

16.00 bis 16.45 Uhr: Referat von Wetterbotschafter Felix Blumer

19.37 Uhr: Mondaufgang und Beginn der totalen Mondfinsternis

Bis 18.30: alle 30 Minuten Talfahrten

Ab 21.15 Uhr: Talfahrten (zusätzliche Fahrt bei Bedarf um 21.45 Uhr)

Du willst dabei sein? Dann fülle jetzt das Gewinnspiel-Formular aus und mit ein bisschen Glück erlebst du das Spektakel am Sonntag auf 2500 Metern. Viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist am 5. September um 12.00 Uhr 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und direkt vom Veranstalter per Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.