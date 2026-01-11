Am Sonntagvormittag kam es am Flumserberg SG nahe dem Restaurant Prodkamm zu einem Lawinenabgang. Rund 30 Helfer und ein Rega-Helikopter sind im Einsatz. Laut Polizei handelt es sich um eine Routine-Suchaktion, Vermisste gibt es keine.

Niemand wird vermisst, Suchaktion laut Polizei eine Routinekontrolle

Daniel Macher Redaktor News

Am Flumserberg SG ist es am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr zu einem Lawinenabgang gekommen. Das bestätigt die Kantonspolizei St. Gallen gegenüber Blick.

Ein Blick-Leser, der sich vor Ort befindet, berichtet von einer Lawine abseits der markierten Pisten in der Nähe des Restaurants Prodkamm. Laut seinen Angaben seien rund 30 Helfer im Einsatz. Auch die Rega ist vor Ort – ein Video des Lesers zeigt, wie ein Rega-Helikopter vom Einsatzort wegfliegt.

Die Kantonspolizei bestätigt eine laufende Suchaktion. Vermisst werde derzeit jedoch niemand, bei der Suche handle es sich um eine reine Routinekontrolle. Weitere Informationen zu Verletzten oder Schäden liegen aktuell nicht vor.