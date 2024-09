«Lenker nicht fahrfähig» Autofahrer landet in St. Gallen auf Treppe

Ein auf einem Treppenabgang gelandetes Auto in St. Gallen hat in der Nacht auf Samstag die Polizei auf Trab gehalten. Der mutmassliche Lenker des Autos wurde am Unfallort angehalten. Er war fahrunfähig, wie die St. Galler Stadtpolizei mitteilte.