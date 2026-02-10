DE
Kurioser Zeugenaufruf
Wer hat in St. Gallen einen Zahn verloren?

Ein Auto und ein E-Trottinett mit Blutspuren stellen die Stadtpolizei in St. Gallen vor ein Rätsel. Die Polizei fand auch einen Zahn, doch bislang fehlt jede Spur einer beteiligten Person.
Hier passierte es.
Foto: Stadtpolizei St. Gallen

  • Auto und E-Trottinett mit Blutspuren in der Stadt St. Gallen entdeckt
  • Polizei fand abgebrochenen Zahn und sicherte E-Trottinett
  • Jetzt werden Zeugen gesucht
Marian NadlerRedaktor News

Am Sonntagnachmittag meldete eine Person, dass ihr Auto an der Lindenstrasse in der Stadt St. Gallen beschädigt worden war. Eine ausgerückte Patrouille der Stadtpolizei St. Gallen fand vor Ort Blutspuren und einen abgebrochenen Zahn.

Zudem wurden sie in der Nähe auf ein beschädigtes E-Trottinett mit Blutspuren aufmerksam, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dieses wurde sichergestellt.

Trotz Abklärungen in Notfallzentren und Zahnkliniken konnte bislang keine Person ausfindig gemacht werden. Der Vorfall dürfte sich zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagnachmittag ereignet haben. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei St. Gallen zu melden. Hinweise werden unter +41 71 224 60 00 entgegengenommen.

